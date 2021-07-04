І ми вже звикли, що складні операції, а особливо все, що стосується трансплантології та подолання онко - українці часто намагаються лікувати за кордоном. Поповнюючи сотнями доларів чужі бюджети. Та виявляється іноземці теж поповнюють медичні бюджети України.

Щоправда, переважно приватних клінік. Бо їхати лікуватися до нас - популярна річ за кордоном. В деяких лікарнях навіть черга із іноземних пацієнтів до вересня. Бо в нас насамперед дешево. При цьому сервіс на рівні. Тож де і за скільки лікуються медичні туристи - Яна Танчак розповість.

До них їдуть. Залишають гроші.

У них ця процедура коштувала б на 5-7 тисяч доларів дорожче ніж у нас.

І найголовніше - отримують результат:

Дитина вже ходить, розмовляє.

Не море та гори приваблюють іноземних туристів в Україні, а медицина. Стоматологія, репродуктологія, офтальмологія, реабілітація і пластична хірургія це основне, за чим їдуть до нашої країни медичні туристи.

Вітас, пацієнт із Великої Британії:

Вы бы видели как я мучался, то я был уже на все согласен.

Литовець Вітас усміхається своєю новою усмішкою. До цього стоматологічного кабінету чоловік приніс свою щелепу в серветці. Ще кілька років тому втратив майже всі зуби, йому зробили вставний протез. Та він згодом зламався.

Кілька місяців Вітас шукав, хто й де йому допоможе. Знайшов під Києвом. Такий вигляд він мав у понеділок. А це вже за три дні. Литовець живе у Великій Британії. Там послуги стоматолога втричі дорожчі.

Вітас, пацієнт із Великої Британії:

Мне б там это обошлось около 30 тысяч фунтов и не такая операция, а та которая долгое время занимает.

Українські стоматологи литовцю провели імплантацію за кілька днів. Лікарі кажуть - 80 відсотків їхніх клієнтів саме іноземці. Для них розробили додатковий сервіс.

Вероніка Мазурок, хірург-імплантолог:

У нас ще перекладач, який їх супроводжує, обов'язково повинна бути людина, яка зустріне пацієнта, яка його відвезе, наприклад він повинен вибрати готель де він буде проживати тобто цим всім займається людина, яка організовує, тобто щоб людина, яка приїхала із іншої країни їй було комфортно тут у нас.

Медичний туризм в Україні почали активно розвивати років десять тому. Навіть створили відповідну асоціацію.

Віолетта Янишевська, президент Української асоціації медичного туризму:

Ми сприяємо безпосередньо отриманню акредитації міжнародної, яка допомагає приваблювати міжнародних пацієнтів, це є співпраця з міжнародними страховими компаніями, які також звертають увагу на те, чи є акредитація в клінік чи немає.

Міжнародна акредитація це повага, розповідає репродуктолог, керівник приватного пологового будинку - Валерій Зукін.

Валерій Зукін, репродуктолог, керівник приватного пологового будинку:

Той же Таїланд, коли вийшов на ринок того ж медичного туризму в них сертифіковано 60 госпіталів, Малайзія 40, Туреччина 100, в Ізраїлі, якщо я не помиляюся 35.

Клінік, які мають американську міжнародну акредитацію, в Україні лише дві. Серед них і пологовий, яким керує Зукін. Щоб отримати сертифікат, готувалися понад два роки, витримали майже три сотні необхідних стандартів.

Валерій Зукін, репродуктолог, керівник приватного пологового будинку:

Перш за все це стандарти безпеки пацієнтів, стандарти скажімо так медичні протоколи, їх треба пристосувати до місцевих умов, їх треба гармонізувати з локальними протоколами. Ну і відверто кажучи це достатньо дороге задоволення.

До Зукіна приїжджали народжувати навіть із Об'єднаних Арабських Еміратів. Але такі випадки поодинокі, каже репродуктолог. Здебільшого до України їдуть за забороненими в інших державах послугами - сурогатним материнством і донацією яйцеклітини.

Світлана Кузнецова, генеральний директор клініки пластичної хірургії:

Ми даємо той персоналізований підхід, який дуже приваблює іноземних туристів і безумовно є речі які необхідні такі, як сервіс.

Сервіс та якість, а не лише дешевий прайс, це те, чим Україна приваблює медичних туристів, упевнена Світлана Кузнецова. Вона керує центром пластичної хірургії. Зробити нове обличчя й тіло в них коштує не набагато дешевше, ніж у Швейцарії, Франції чи США. А клієнти їдуть із усього світу.

Світлана Кузнецова, генеральний директор клініки пластичної хірургії:

Клініка дає закритість, приватність, повний спектр тобто ти прийшов вирішив всі свої питання, ну сама клініка це більше такий рівень готельного підходу немає відчуття клініки це для нас є дуже важливим.

У середині і справді, як у готелі, для пацієнтів є окремі кімнати, а оглядова геть не схожа на традиційну лікарняну. Та все ж сервіс і "домашній" антураж закордонні пацієнти можуть отримати й у себе на батьківщині.

Це Трускавець - лікувальний курорт України. Тут десятки санаторіїв і реабілітаційних центрів. В одному з таких ми зустрічаємо Абдуллу з дружиною і трирічним сином. Родина приїхала з Кувейту. Розповідають - у них близнюки, і в обох дітей - церебральний параліч. Хлопчиків лікували у себе в країні, але нічого не допомогло.

Абдулла Алшмарі, медичний турист із Кувейту:

Шукали і через інтернет, і через знайомих. Дуже багато центрів по всьому світу, знайшли цей. Тут лікують дітей без хірургічного втручання. Ми одразу побачили результати. Наша друга дитина вже повністю здорова.

До Трускавця лікувати дітей подружжя приїздить кілька разів на рік. Місяць реабілітації тут коштує, як десять днів процедур у Кувейті. Цей український центр відомий на весь світ.

Раніше у нас був період що і з Німеччини чартери летіли і з Кувейту до 700-800 хворих.

І летять сюди не за індивідуальним сервісом і ставленням, а за результатом, розповідає реабілітолог Володимир Козявкін. Каже: в його центрі умови однакові і для іноземців, і для українців.

Володимир Козявкін, реабілітолог, керівник реабілітаційного центру:

Вони відчувають, що тут є реальна допомога і тому їдуть і тому сьогодні в час інтернету, ми не робимо жодної реклами і всі знають про це.

До Козявкіна їдуть не лише лікуватися, а й навчатися. Він ділиться своєю методикою. В Об'єднаних Арабських Еміратах уже відкрили кілька подібних центрів. Лікування за методикою українського медика визнали на державному рівні. І лікують своїх громадян - безкоштовно.

Халіль Ель Атаб, директор міжнародної компанії з реабілітації:

Эти больные нуждаются в 3-4 даже 5 раз в году в этом лечении и мы решили привести лечение украинский метод туда к нам и одновременно продолжать посылать больных сюда на Украину, чтобы была поддержка один раз два раза в году и продолжать их лечение у себя дома потому, что очень тяжело этим семьям выезжать 5-6 раз в году.

Ще один подібний центр почали будувати і в Україні на Арабатській стрілці. Але, каже Козявкін - грошей, щоб його закінчити, немає.

Медичний туризм в Украні це здебільшого про приватну медицину. До державних вітчизняних клінік іноземці майже не їздять, хоча законодавством це не заборонено.

Євгенія Ідоятова, представниця Міністерства охорони здоров'я України:

Такої прямо державної загальної програми щодо популяризації немає, але я думаю, що МОЗ в процесі своєї подальшої роботи пропрацює питання, яким чином все ж таки зацікавити іноземців ну зацікавити наші клініки в наданні такої допомоги іноземним громадянам.

У МОЗі визнають: медичний туризм це насамперед гроші. І доволі непогані. За даними Української асоціації медтуризму, до пандемії коронавірусу до нашої країни приїздили близько 65 тисяч медичних туристів. Середній чек на лікування - 2 800 доларів.

Якщо підрахувати виходить, в Україні іноземці залишили 182 мільйони доларів. Але, як правило, вони приїжджають не самі, а з родиною. І це ще додаткові витрати на готелі, харчування, шопінг та екскурсії.

Ті, хто приїздить до України на оздоровлення чи реабілітацію, витрачають дещо менше. На ці гроші клініки здебільшого навчають своїх лікарів, купують нове обладнання і впроваджують інновації. І тим самим приваблюють медичних туристів. Фактично, діють закони бізнесу. І держава поки що входити в цей бізнес не готова. Хоча це й вигода очевидна.