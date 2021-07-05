Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил против строительства газопровода "Северный поток-2". Это ловушка безопасности, как для Украины, так и для Еворопы. Об этом заявил президент на форуме "Украина 30".

"Это прямая ловушка безопасности для всех. Нужно и в дальнейшем противодействовать реализации этого проекта. Вся Европа должна объединяться, чтобы противодействовать этой энергетической угрозе", - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Украина назвала единственное условие для запуска газопровода "Северный поток-2".

Также мы писали о том, что "Северный поток-2" начали наполнять газом.

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