Зеленский призвал остановить "Северный поток-2" [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил против строительства газопровода "Северный поток-2". Это ловушка безопасности, как для Украины, так и для Еворопы. Об этом заявил президент на форуме "Украина 30".
"Это прямая ловушка безопасности для всех. Нужно и в дальнейшем противодействовать реализации этого проекта. Вся Европа должна объединяться, чтобы противодействовать этой энергетической угрозе", - заявил Зеленский.
Ранее сообщалось, что Украина назвала единственное условие для запуска газопровода "Северный поток-2".
Также мы писали о том, что "Северный поток-2" начали наполнять газом.
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