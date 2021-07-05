Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил о том, что Украина может наладить выпуск вакцин от коронавируса, и уже есть некоторые договоренности. Но вопрос производства может занять около года.

Есть несколько договоренностей о различных типах вакцины, есть заинтересованность со стороны иностранных партнеров локализовать производство в Украине. В ближайшее время мы получим информацию уже о фактической локализации.

Самым быстрым вариантом локализации может быть производство инактивированной вакцины, таких как CoronaVac или Comirnaty (Pfizer), поскольку тут технологический цикл является относительно простым.

До конца этого года мы уже будем иметь шорт-лист структур или фармкомпаний, которые готовы локализовать или даже завершили процесс перестройки своих технологических линий.

По его словам, единственной проблемой является требование о преквалификации ВОЗ, которая относится не только к самой вакцине, но и к площадке, где она должна производиться. На сегодня украинские компании, которые никогда не работали на экспорт, не имеют такой преквалификации.

Это вопрос до одного года. Однако сейчас те компании, которые размышляют или уже перешли к обсуждению или запуску процесса локализации, работают вместе с ВОЗ, консультируются, чтобы эта площадка была максимально быстро преквалифицирована.

Ранее мы писали, что вакцина от коронавирусной инфекции Covaxin способна на 77,8% защитить человеческий организм от инфицирования. Новая фаза исследований станет последней. Известно, что препарат также защищает от заражения штаммом коронавируса Дельта на 65,2%.

Кроме того, вакцина против COVID-19 компании Moderna производила нейтрализующие антитела против новых вариантов коронавируса, включая вариант Delta. Вакцинация дала антитела против всех вариантов, включая дополнительные бета-версии варианта, впервые обнаруженного в Южной Африке.

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