В Україні кошти боржників списуватимуть автоматично [ Редактировать ]
Не заплатити штраф, заборгувати аліменти, не розрахуватися за комунальні послуги або не виплатити зарплатню працівникам. Відзавтра це буде зробити майже неможливо: кошти з рахунків боржників списуватимуть автоматично.
Згідно з новим порядком, банки зобов'язані на вимогу виконавця надати реквізити рахунків боржника та інформацію про баланс на них.
Тобто виконавець знатиме, скільки коштів на рахунку боржника, і зможе стягнути потрібну суму. Мін'юст затвердив наказ, згідно з яким банки та виконавці будуть взаємодіяти через автоматизовану систему виконавчого провадження.
Автоматично списувати кошти відзавтра почнуть за житлово-комунальні послуги; штрафи та зарплати. Для списання коштів, як і раніше, потрібно буде рішення суду. Спрощується лише сама процедура списання.
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