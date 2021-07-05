Для списання коштів, як і раніше, потрібно буде рішення суду

Не заплатити штраф, заборгувати аліменти, не розрахуватися за комунальні послуги або не виплатити зарплатню працівникам. Відзавтра це буде зробити майже неможливо: кошти з рахунків боржників списуватимуть автоматично.

Згідно з новим порядком, банки зобов'язані на вимогу виконавця надати реквізити рахунків боржника та інформацію про баланс на них.

Тобто виконавець знатиме, скільки коштів на рахунку боржника, і зможе стягнути потрібну суму. Мін'юст затвердив наказ, згідно з яким банки та виконавці будуть взаємодіяти через автоматизовану систему виконавчого провадження.

Автоматично списувати кошти відзавтра почнуть за житлово-комунальні послуги; штрафи та зарплати. Для списання коштів, як і раніше, потрібно буде рішення суду. Спрощується лише сама процедура списання.