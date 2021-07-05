Контейнеровоз Ever Given, застрявший в Суэцком канале, будет выпущен с территории Египта, когда представители Суэцкого канала подпишут соглашение с компанией, которой принадлежит судно. В настоящее время

Ever Given сел на мель и заблокировал движение торговых суден по всей длине. Администрация Суэцкого канала требовала от страховой компании, где было зарегистрировано судно, 900 миллионов долларов, позже, в связи с отказом, сумма была снижена до 550 миллионов.

Отмечается, что в качестве частичной компенсации, канал получит буксир с силой тяги почти 75 тонн. Прибыль канала вырос на 8,8% по сравнению с прошлым годом.

Ранее мы писали, что во время заседания суда по экономическим делам города Исмаилия, который находится в Египте, было вынесено решение арестовать контейнеровоз Ever Given. Столь серьезное решение будет действовать, пока компания-владелец судна не выплатит компенсацию Египту.

Кроме того, правительство Египта выставило требование владельцам контейнеровоза Ever Given о выплате компенсации за пробку в размере 1 миллиарда долларов. Египет продолжит удерживать "травмированное" судно в Горьком озере, где то проходило технический ремонт.