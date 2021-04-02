Если договоренности не будет, то Египет продолжит удерживать судно в Горьком озере/ фото: РИА Новости

Правительство Египта выставило требование владельцам контейнеровоза Ever Given о выплате компенсации за пробку в размере 1 миллиарда долларов. Об этом заявил глава Управления Суэцкого канала Усама Раби.

По его словам, столь высокий размер компенсации объясняется тем, что судно, заблокировавшее Суэцкий канал нанесло сильный удар по доходу, который страна получала от пути, также часть суммы уйдет на покрытие стоимости оборудования и спецтехники, участвовавшей в разблокировке Ever Given, а также на оплату работы 800 человек личного состава спасательной службы.

Отмечается, что соглашение между сторонами должно быть подписано через 2-3 дня. Если договоренности не будет, то Египет продолжит удерживать "травмированное" судно в Горьком озере, где в настоящее время проходит его техническое обслуживание.

Ранее мы писали, что спасательные команды сняли с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given. Контейнеровоз, водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом.

Кроме того, по Суэцкому каналу возобновилось движение судов. Ever Given буксируют на озеро между двумя участками канала, чтобы проверить на предмет повреждений, по результатам осмотра будет принято решение, пригодно ли оно для судоходства и перевозки грузов.

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