Во время заседания суда по экономическим делам города Исмаилия, который находится в Египте, было вынесено решение арестовать контейнеровоз Ever Given, который в течении недели блокировал проход судов по Суэцкому каналу. Об этом сообщает издание Shorouk.

Столь серьезное решение будет действовать, пока компания-владелец судна не выплатит компенсацию Египту за перекрытие морского пути и нанесение убытков.

В соответствии с решением суда судно будет конфисковано и будет находиться под контролем суда, а компании-оператору запрещено им распоряжаться..., пока не будут выплачены компенсации администрации Суэцкого канала в размере 900 миллионов долларов.

Отмечается, что в компенсацию вошли затраты администрации каналы по снятию Ever Given с мели, ремонтные работы, проведенные с контейнеровозом, а также потери самого канала, которые он понес из-за блокировки и большой "пробки" контейнеровозов.

Читайте также, правительство Египта выставило требование владельцам контейнеровоза Ever Given о выплате компенсации за пробку в размере 1 миллиарда долларов. Соглашение между сторонами должно быть подписано через 2-3 дня.

Кроме того, по Суэцкому каналу возобновилось движение судов. Через Суэцкий канал проходит 12% мирового потока грузоперевозок, он играет ключевую роль в снабжении Европы ближневосточной нефтью.

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