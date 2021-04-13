Авария в Суэцком канале: Египет "взял в заложники" контейнеровоз [ Редактировать ]
Во время заседания суда по экономическим делам города Исмаилия, который находится в Египте, было вынесено решение арестовать контейнеровоз Ever Given, который в течении недели блокировал проход судов по Суэцкому каналу. Об этом сообщает издание Shorouk.
Столь серьезное решение будет действовать, пока компания-владелец судна не выплатит компенсацию Египту за перекрытие морского пути и нанесение убытков.
В соответствии с решением суда судно будет конфисковано и будет находиться под контролем суда, а компании-оператору запрещено им распоряжаться..., пока не будут выплачены компенсации администрации Суэцкого канала в размере 900 миллионов долларов.
Отмечается, что в компенсацию вошли затраты администрации каналы по снятию Ever Given с мели, ремонтные работы, проведенные с контейнеровозом, а также потери самого канала, которые он понес из-за блокировки и большой "пробки" контейнеровозов.
Читайте также, правительство Египта выставило требование владельцам контейнеровоза Ever Given о выплате компенсации за пробку в размере 1 миллиарда долларов. Соглашение между сторонами должно быть подписано через 2-3 дня.
Кроме того, по Суэцкому каналу возобновилось движение судов. Через Суэцкий канал проходит 12% мирового потока грузоперевозок, он играет ключевую роль в снабжении Европы ближневосточной нефтью.
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