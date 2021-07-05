В Одесі та Криму оговтуються від потужної зливи. На півострові найбільше постраждав Бахчисарайський район. За кілька годин там випали дві місячні норми опадів. Потоки води зносили автомобілі й навіть будинки.

Одна жінка загинула, ще одна зникла безвісти. Евакуювали близько двохсот людей. Затопило і Ялту. А опісля - дощі накрили Одещину.

Негода була не такою потужною, як у Криму, однак кілька вулиць міста теж перетворилися на річки. Довелося обмежити рух електротранспорту.

У Южному затопило відділок поліції, а у кількох селах людські подвір'я. Збитків іще не підрахували, а рятувальники вже оголосили нове штормове попередження на півдні, сході та в центрі України.