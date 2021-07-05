Одещину накрило зливою: вулиці міст перетворилися на річки [ Редактировать ]
В Одесі та Криму оговтуються від потужної зливи. На півострові найбільше постраждав Бахчисарайський район. За кілька годин там випали дві місячні норми опадів. Потоки води зносили автомобілі й навіть будинки.
Одна жінка загинула, ще одна зникла безвісти. Евакуювали близько двохсот людей. Затопило і Ялту. А опісля - дощі накрили Одещину.
Негода була не такою потужною, як у Криму, однак кілька вулиць міста теж перетворилися на річки. Довелося обмежити рух електротранспорту.
У Южному затопило відділок поліції, а у кількох селах людські подвір'я. Збитків іще не підрахували, а рятувальники вже оголосили нове штормове попередження на півдні, сході та в центрі України.
по теме
Шквальний вітер, дощ, затоплені вулиці і повалені дерева. Через велику кількість води - міська влада рекомендувала в морі поки не купатися
Буревій знеструмив понад три сотні сіл - подекуди люди майже тиждень сиділи без світла
Спричинила займання аномальна спека - температура повітря в регіоні сягнула рекордної позначки
У Львові буря тривала більше години, і наробила чимало лиха. Вітер зі швидкістю майже 30 метрів за секунду повалив десятки дерев. Із сильними потоками води не справлялися дощоприймачі
Дощоприймачі не змогли впоратися із сильними потоками. Люди намагалися з-під дерев забрати свої авто, бо минулої п'ятниці через буревій на машини впало майже пів сотні дерев