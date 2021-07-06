В Україні за добу зафіксували 541 випадок інфікування COVID-19 [ Редактировать ]
541 випадок ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 20 людей померли, понад тисяча одужали. Найбільше інфікувань у столиці, Київській та Одеській областях, повідомили в МОЗі.
У Києві добовий показних у межах двох сотень. На Київщині та Одещині менше ста нових інфікувань.
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