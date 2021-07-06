Tesla Model S проехала 400 тысяч километров с одной поломкой [ Редактировать ]
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Владелец Tesla из Австралии продемонстрировал невозможные показатели для традиционных легковых автомобилей, проехав более 400 тысяч км на одном комплекте тормозных колодок и родной батарее.
Найджел Рейнард, который владеет Tesla Model S 75D c 2018 года, поведал изданию The Driven об очень низких эксплуатационных расходах на электромобиль, а также отметил его высочайшую надежность.
Рэйнард ранее намеревался начать бизнес с таксопарком, состоящий исключительно из роскошных BMW. Однако после просмотра документального фильма о скандале с Dieselgate 2015 года "Нечистые деньги" эпизод "Скажем оксидам азота "Нет", он был вынужден сменить курс на экологию и решил купить Model S – электрический премиум-седан от Tesla.
"Я был готов купить подержанный BMW, но после того, как я посмотрел телесериал, меня по-настоящему начало беспокоить качество воздуха", - прокомментировал свое решение Найджел Рейнард.
Рейнард владеет Model S всего три года, но за это время он прошел расстояние "от Земли до Луны" – более 400 тысяч километров. На традиционных легковых автомобилях с двигателем внутреннего сгорания такой ресурс зачастую является предельным и двигатель требует "капиталки". Но Tesla Model S "чувствует" себя так, словно недавно выехала из автосалона.
Владелец Tesla Model S из Австралии Найджел Рейнард
"Я даже аккумулятор не сменил – в машине стоит оригинальный. Изначально я мог проехать 379 км на полностью заряженной батарее. Сейчас проезжаю до 343 км, поэтому потеря заряда батареи упала всего на 9-10%", - говорит владелец Tesla Model S.
"За все три года владения "Теслой" у меня ушло всего 5 тысяч долларов на эксплуатацию, включая ремонт и техническое обслуживание. Единственная серьезная проблема – замена карданного вала на 360 тысячах пробега", - рассказывает Найджел Рейнард.
Замена кардана единственная серьезная поломка в Tesla Model S, и та по рекомендации автодилера. Из скромных неисправностей: замена компрессора кондиционера, сломанная дверная ручка и запотевание камеры заднего вида.
Для сравнения, в Калифорнии есть электромобили, которые проехали 600-700 тысяч километров, но они более старые. В 2019 году Driven также сообщил о немецком владельце Tesla Хансйорге Геммингене, который преодолел отметку в один миллион километров на своей модели S 2014 года, с заменой батареи на 500 тысячах километров, а общая сумма вложений составила 21 тысячу долларов за все время эксплуатации.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Tesla увеличила заряд новой Model S до 830 км. Также недавно Tesla пыталась сжечь водителя заживо.
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