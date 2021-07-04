Tesla Model S Plaid была одной из первых проданных 250 электромобилей Источник: The Verge

Новая высококачественная и скоростная версия Model S Plaid только начала доходить до клиентов, и первые владельцы столкнулись со смертельной опасностью. Одна из новинок внезапно загорелась, и водитель внутри электромобиля оказался в ловушке. Мужчина едва не погиб, так как не мог экстренно выбраться из горящего авто.

Происшествие произошло 29 июня в американском городе Хаверфорде, штат Пенсильвания. Адвокат владельца сказал, что автомобиль "самовозгорелся", сообщает The Verge.

Tesla Model S Plaid

Пожар начался в 9 вечера по местному времени. На место происшествия быстро прибыли пожарные, которые, к счастью, были обучены тому, как реагировать на возгорание аккумуляторов с участием автомобилей Tesla.

Our firm & @AthleteDefender represent an exec who purchased new Tesla Plaid Model S, which was 1/250 shipped. On Tuesday it spontaneously combusted. Our client was trapped & could have died. We tried reaching out to Tesla & have been ignored so far. This is car after escape. pic.twitter.com/wXyJXbWggJ — Ben Meiselas (@meiselasb) July 1, 2021

"Спасатели проложили 5-дюймовый подводящий трубопровод на месте происшествия, чтобы они могли поддерживать постоянный поток воды в огонь для эффективного тушения пожара и одновременного охлаждения аккумуляторов", - говорится в заявлении пожарной охраны.

Пожарные также помогли водителю выбраться. Какие травмы получил мужчина в горящей Tesla, не сообщается.

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Генеральный директор Tesla Илон Маск в прошлом месяце провел шикарное мероприятие, чтобы объявить о первых поставках клиентам Tesla Model S Plaid стоимостью 130 тысяч долларов. По словам Бена Мейзеласа, юриста, который работает в фирме, представляющей неназванного владельца, сгоревший Model S Plaid был одним из первых 250 автомобилей, отправленных клиентам.

"Это пугающая ситуация и очевидная серьезная проблема. Наше предварительное расследование продолжается, но мы призываем Tesla прекратить поставки этих автомобилей до тех пор, пока не будет проведено полное расследование", - заявил Марк Герагос, второй юрист, представляющий потерпевшего владельца.

Пока не было найдено доказательств, что электромобили обладают повышенным риском самовозгорания, чем у авто с двигателем внутреннего сгорания. Но эта тема стала предметом повышенного внимания по мере того, как все больше электромобилей появляются на дорогах.

Спасателей даже обучают обращаться с возгоранием аккумуляторных батарей электромобиля, поскольку их нельзя потушить некоторыми традиционными методами.

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