Новая высококачественная и скоростная версия Model S Plaid только начала доходить до клиентов, и первые владельцы столкнулись со смертельной опасностью. Одна из новинок внезапно загорелась, и водитель внутри электромобиля оказался в ловушке. Мужчина едва не погиб, так как не мог экстренно выбраться из горящего авто.

Происшествие произошло 29 июня в американском городе Хаверфорде, штат Пенсильвания. Адвокат владельца сказал, что автомобиль "самовозгорелся", сообщает The Verge.

Tesla Model S Plaid

Пожар начался в 9 вечера по местному времени. На место происшествия быстро прибыли пожарные, которые, к счастью, были обучены тому, как реагировать на возгорание аккумуляторов с участием автомобилей Tesla.

Our firm & @AthleteDefender represent an exec who purchased new Tesla Plaid Model S, which was 1/250 shipped. On Tuesday it spontaneously combusted. Our client was trapped & could have died. We tried reaching out to Tesla & have been ignored so far. This is car after escape. pic.twitter.com/wXyJXbWggJ