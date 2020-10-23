Запретят сосиски и газировку: Минздрав разработал нормы питания в школах [ Редактировать ]
В Министерстве здравоохранения Украины разработали проект постановления об организации детского питания в учебных заведениях. Так, рекомендуется исключить из меню колбасу, сосиски, сладкие газированные и энергетические напитки.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Мировая тенденция говорит о том, что наши дети стали больше есть вредной пищи и меньше двигаться. Поэтому, необходимо сделать детское питание разнообразным и полезным", - отметил он.
Проектом запрещены закупка, реализация и предложение детям технологически обработанных мясных и рыбных блюд (колбас, сосисок, замороженных полуфабрикатов и т. п.), сладких газированных напитков, энергетических напитков и любых других напитков с содержанием добавленных сахаров.
Кроме того, ограничивается суточное количество соли, сахара, мучных и кондитерских изделий, жиров.
Ляшко пригласил к ознакомлению и обсуждению положений.
Ранее мы писали о том, пойдут ли дети в школу с ноября.
по теме
Какой продукт снижает рис развития рака
Ученые обнаружили, что некоторые продукты при регулярном употреблении особенно эффективно помогают его предотвратить
В Харькове школьники не уйдут на досрочные каникулы
До официального приказа Минобразования или Кабмина школы продолжат учиться в обычном режиме
Какой продукт разрушает "плохой" холестерин и очищает организм
Этот популярный продукт следует обязательно включить в свой рацион
Какое масло уничтожает бактерии и способствует похудению
Эксперты назвали 7 главных преимуществ этого суперпродукта
Осенние каникулы в школах могут начаться значительно раньше
Это связано с проведением местных выборов в Украине