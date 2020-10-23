В Министерстве здравоохранения Украины разработали проект постановления об организации детского питания в учебных заведениях. Так, рекомендуется исключить из меню колбасу, сосиски, сладкие газированные и энергетические напитки.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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"Мировая тенденция говорит о том, что наши дети стали больше есть вредной пищи и меньше двигаться. Поэтому, необходимо сделать детское питание разнообразным и полезным", - отметил он.

Проектом запрещены закупка, реализация и предложение детям технологически обработанных мясных и рыбных блюд (колбас, сосисок, замороженных полуфабрикатов и т. п.), сладких газированных напитков, энергетических напитков и любых других напитков с содержанием добавленных сахаров.

Кроме того, ограничивается суточное количество соли, сахара, мучных и кондитерских изделий, жиров.

Ляшко пригласил к ознакомлению и обсуждению положений.

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