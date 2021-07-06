Зниклий літак Ан-26 упав у Охотське море [ Редактировать ]
Зниклий пасажирський літак Ан-26 упав у Охотське море. Про це повідомили російські ЗМІ, з посиланням на екстрені служби. На облавку перебували 22 пасажири та 6 членів екіпажу.
Літак здійснював регулярний рейс за маршрутом Петропавловськ-Камчатський - Палана. За 10 хвилин до приземлення в аеропорту з екіпажем втратили радіозв'язок.
Припускають, що Ан-26 міг зазнати аварії під час заходу на посадку через погану видимість.
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