Припускають, що Ан-26 міг зазнати аварії під час заходу на посадку через погану видимість

Зниклий пасажирський літак Ан-26 упав у Охотське море. Про це повідомили російські ЗМІ, з посиланням на екстрені служби. На облавку перебували 22 пасажири та 6 членів екіпажу.

Літак здійснював регулярний рейс за маршрутом Петропавловськ-Камчатський - Палана. За 10 хвилин до приземлення в аеропорту з екіпажем втратили радіозв'язок.

Припускають, що Ан-26 міг зазнати аварії під час заходу на посадку через погану видимість.