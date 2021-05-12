В Луганской области на территории школы в городе Приволье произошла стычка между детьми. В результате ребенок получил ножевое ранение. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции области Татьяна Погукай.

Стычка произошла на спортивной площадке школы между двумя учениками. 13-летний семиклассник начал избивать 12-летнего ученика 5-го класса. Младший достал кухонный нож и дважды ударил обидчика.

Установлено, что нож он принес чтобы вырезать рогатки.

Пострадавший подросток находится в больнице, его жизни угрозы нет.

По данному факту сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьи 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". На месте происшествия работают полицейские.

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