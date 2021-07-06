На Камчатці впав пасажирський літак АН-26. Загинули 28 людей, що перебували на Облавку. Попередньо, при заході на посадку авіалайнер через погану видимість зіткнувся з горою. Літак виконував регулярний рейс з Петропавловська-Камчатського.

Зв'язок з екіпажем диспетчери втратили за 10 хвилин до приземлення. На борту були 22 пасажири, серед яких двоє дітей та шестеро членів екіпажу.