На территории Украины открылись 197 центров иммунизации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В центрах прививают тех граждан, которые записываются через "Дию" и контакт-центр Минздрава. Пункты, где вакцинируют украинцев, находятся в спорткомплексах, на стадионах, ТРЦ, школах, дворцах культуры, на заводах, а также кинотеатрах, отелях и банках.

Отмечается, что большая часть центров работает на выходных, а остальные в рабочие дни. Известно, что в приоритете сейчас взрослые люди, при этом в общем прививки могут получить и все желающие. Вакцинация осуществляется с помощью мобильных бригад и препарата CoronaVac и Sinovac Biontech.

Читайте также, в Украине с начала вакцинальной кампании сделали 3 092 168 прививок от коронавируса. При этом полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 955 607 человек. В общем, за минувшие сутки, 6 июля, 93 554 человека привито против COVID-19.

Кроме того, ВОЗ начала тренинги для преподавателей медицинских университетов Украины, чтобы привлечь студентов 4-5 курсов и интернов к вакцинации от COVID-19 и снизить нагрузку на медицинских работников, привлечение волонтеров и студентов - это стандартная процедура.

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