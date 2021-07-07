В Украине с начала вакцинальной кампании сделали 3 092 168 прививок от коронавируса. При этом полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 955 607 человек. Об этом сообщает Минздрав.

Всего прививку получили 2 136 563 человека.

В общем, за минувшие сутки, 6 июля, 93 554 человека привито против COVID-19. Одну дозу получили 36 023 человека, полностью иммунизированы - 57 531 человек.

В течение суток работали 535 мобильных бригад, 1 287 пунктов прививки и 27 центров вакцинации.

Читайте также, третья доза вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Sinovac Biontech способна в десятки раз увеличить количество антител. Согласно результатам, на втором этапе исследования препарата была использована третья доза, которая увеличила количество антител в 20 раз.

Кроме того, вакцина против COVID-19 компании Moderna производила нейтрализующие антитела против новых вариантов коронавируса, включая вариант Delta. Вакцинация дала антитела против всех вариантов, включая дополнительные бета-версии варианта.

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