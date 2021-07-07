Насамперед про стрілянину в середмісті столиці. Правоохоронці затримали зловмисника, який сьогодні підстрелив з мисливської рушниці поліцейського та цивільну людину. Подія сталася у Голосіївському районі Києва. Коли патрульні прибули на виклик щодо конфлікту у квартирі, її власник почав стріляти. Потім зачинився у помешканні. Марічка Мельник розкаже деталі.

Одинадцята ранку. Працівники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на Голосіївському проспекті. На місці події власник помешкання вистрілив крізь двері з мисливської рушниці. Внаслідок чого правоохоронець отримав вогнепальне поранення руки, а інший чоловік - ураження обличчя. Як на місці опинився цивільний, і хто він поки не відомо. Після цього зловмисник зачинився в квартирі.

Андрій Крищенко, начальник поліції Києва:

Є конфлікт зараз за право власності квартири. Старий власник, новий. Не менше двох вистрілів було з рушниці мисливської попередньо не зареєстрованої.

Поранених госпіталізували, їм надали першу медичну допомогу. Під час перемовин з правоохоронцями зловмисник підпалив квартиру, у якій перебував. Правоохоронці обгородили місце події та провели евакуацію мешканців будинку.

Андрій Крищенко, начальник поліції Києва:

Проводились перемовини з тією людиною він не відчиняв. Погрожував відкривати вогонь і саме наприкінці погрожував і було чути запах бензину погрожував підпалити. Враховуючи всі ці обставини було прийнято рішення про початок штурму.

Натомість родич зловмисника стверджує, що інцидент стався через махінації з продажем квартири. Невідомі люди намагалися вдертися в помешкання. Тому чоловік зробив попереджувальні постріли.

Сергій, брат дружини зловмисника:

Никаких законных оснований не было предоставлено. Есть видеокамеры, которые засняли порядка 7-8 человек в черном, больше ничего у меня нет. Кварттира была выставлена на продажк незаконно, когда не работали суды во время локдауна. Квартира была продана, после этого был подан иск, выиграно два суда с нашей стороні. Брат позвонил сказал приезжай помогай. Сказал незаконно хотят взломать квартиру.

На місці стрілянини працювали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції. Згодом рятувальники ліквідували пожежу. Стрільця затримали. У квартирі перебувала невідома жінка, вона не була заручницею. Чоловіка доправили до районного управління. Наразі порушено кримінальне провадження за статтею "замах на життя працівника правоохоронного органу". Тривають слідчі дії.