Стрілянина у Києві: зловмисник підстрелив поліцейського [ Редактировать ]
Насамперед про стрілянину в середмісті столиці. Правоохоронці затримали зловмисника, який сьогодні підстрелив з мисливської рушниці поліцейського та цивільну людину. Подія сталася у Голосіївському районі Києва. Коли патрульні прибули на виклик щодо конфлікту у квартирі, її власник почав стріляти. Потім зачинився у помешканні. Марічка Мельник розкаже деталі.
Одинадцята ранку. Працівники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на Голосіївському проспекті. На місці події власник помешкання вистрілив крізь двері з мисливської рушниці. Внаслідок чого правоохоронець отримав вогнепальне поранення руки, а інший чоловік - ураження обличчя. Як на місці опинився цивільний, і хто він поки не відомо. Після цього зловмисник зачинився в квартирі.
Андрій Крищенко, начальник поліції Києва:
Є конфлікт зараз за право власності квартири. Старий власник, новий. Не менше двох вистрілів було з рушниці мисливської попередньо не зареєстрованої.
Поранених госпіталізували, їм надали першу медичну допомогу. Під час перемовин з правоохоронцями зловмисник підпалив квартиру, у якій перебував. Правоохоронці обгородили місце події та провели евакуацію мешканців будинку.
Андрій Крищенко, начальник поліції Києва:
Проводились перемовини з тією людиною він не відчиняв. Погрожував відкривати вогонь і саме наприкінці погрожував і було чути запах бензину погрожував підпалити. Враховуючи всі ці обставини було прийнято рішення про початок штурму.
Натомість родич зловмисника стверджує, що інцидент стався через махінації з продажем квартири. Невідомі люди намагалися вдертися в помешкання. Тому чоловік зробив попереджувальні постріли.
Сергій, брат дружини зловмисника:
Никаких законных оснований не было предоставлено. Есть видеокамеры, которые засняли порядка 7-8 человек в черном, больше ничего у меня нет. Кварттира была выставлена на продажк незаконно, когда не работали суды во время локдауна. Квартира была продана, после этого был подан иск, выиграно два суда с нашей стороні. Брат позвонил сказал приезжай помогай. Сказал незаконно хотят взломать квартиру.
На місці стрілянини працювали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції. Згодом рятувальники ліквідували пожежу. Стрільця затримали. У квартирі перебувала невідома жінка, вона не була заручницею. Чоловіка доправили до районного управління. Наразі порушено кримінальне провадження за статтею "замах на життя працівника правоохоронного органу". Тривають слідчі дії.
по теме
Їх закрили та перевірили - бомби не було. Згодом через схожий дзвінок довелося обстежувати літаки в "Борисполі". Обмежували також роботу залізничного вокзалу столиці через аналогічне повідомлення
Невідомий відкрив вогонь з одного з будинків, в результаті постраждали двоє правоохоронців
Просто в середмісті, поруч із відділком поліції, чоловік 20 хвилин лупцював свою колишню дівчину. Причому робив таке вже не вперше
Під час затримання вилучили чималий арсенал з десяток пістолетів, 5 автоматів, понад 7 тисяч набоїв, гранати та вибухівку. Збували зброю переважно місцевому криміналітету
Після звільнення Сєвєродонецька втік до окупованого Криму. У 2016-му нелегально повернувся до України і влаштувався до поліції. Затриманому оголосили підозру за участь у бандформуванні