Более ста ученых выступили против отмены карантина в Великобритании 19 июля. Они раскритиковали планы правительства, заявив, что это делать опасно. Об этом сообщает Sky News.

Так, 122 ученых осудили планы правительства Великобритании отказаться от карантинных ограничений. Они назвали такие планы правительства "опасным и неэтичным экспериментом". В письме, опубликованном в The Lancet, ученые предупредили, что любая стратегия, допускающая высокий уровень заражения, "неэтична и нелогична".

Ученые призывают министров пересмотреть планы по ослаблению карантинных ограничений, поскольку рост COVID-19, скорее всего, будет продолжаться. По мнению ученых, это будет происходить до тех пор, "пока не будут инфицированы еще миллионы людей, что оставит сотни тысяч людей с хроническими заболеваниями и инвалидностью".

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"Эта стратегия рискует создать поколение, которое останется с хроническими проблемами со здоровьем и инвалидностью, личные и экономические последствия которых могут ощущаться в ближайшие десятилетия", - говорится в письме ученых.

Они также опасаются, что отмена карантина создаст благодатную почву для появления штаммов, устойчивых к вакцине.

Международные ученые также выразили поддержку открытому письму. Один из них, профессор Эрик Тополь, сказал: "Резкий рост числа случаев варианта Дельта в Великобритании не только приведет к увеличению продолжительного распространения COVID, но также уже привел к более тяжелым заболеваниям с госпитализациями и смертельным исходом. Если вы потратите больше времени на дальнейшее повышение показателей вакцинации, это поможет снизить количество жертв этой болезни".

"Правительство сделало сознательный выбор подвергнуть детей массовому заражению, вместо того, чтобы защищать их в школах или вакцинировать их. Это неэтично и неприемлемо. Наша молодежь уже так сильно пострадала в прошлом году и теперь обречена страдать от последствий этого опасного эксперимента", - добавил эпидемиолог доктор Дипти Гурдасани, старший преподаватель Университета Королевы Марии.

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