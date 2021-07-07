Главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий оценил ситуацию с пандемией коронавируса в Украине. Медик назвал характерный признак начала новой волны COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам специалиста, говорить о новой волне коронавируса можно будет, когда количество госпитализаций увеличится в 5-10 раз.

"Все просто! Наблюдайте за количеством госпитализаций, сейчас ежедневно 400+ новых госпитализированных тяжелых пациентов. К счастью, показатель достаточно стабилен и не меняется резко. Мы понимаем, что это 5% всех заразившихся коронавирусом. Поэтому вероятно у нас 8-10 тысяч новых случаев ежедневно в Украине. Летальность снизилась, и это приятно. Алгоритмы диагностики и лечения пока не меняются для новых штаммов", - написал Жиравецький.

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Не повлияло критически на распространение коронавируса и проведение массовых мероприятий в Украине, отметил медик.

"Парадокс в том, что проведение массовых мероприятий не повлияло критически на распространение вируса в Украине. Почему у нас так, пока никто не знает, и кстати, возможно, и не будет знать", - отметил Жиравецький.

Врач также дал совет, как действовать в случае подозрения на заражение COVID-19.

"Если у вас не было коронавируса, а температура тела у вас поднялась выше 37,5 - сделайте быстрый тест на ковид, чтобы избежать распространения вируса и подойти корректно к лечению, если он у вас подтвердится", - советует специалист.

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