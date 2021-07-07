На территории Республики Туркменистан была объявлена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции лиц старше 18 лет. В настоящее время на территорию страны завезли препараты Спутник V, Эпиваккорона и китайский CoronaVac.

Правительство таким образом хочет обезопасить страну от распространения COVID-19. Обязательной вакцинации подлежат те граждане, у которых нет противопоказаний к препарату.

Все лица старше 18 лет при отсутствии врачебных противопоказаний для получения профилактической прививки против COVID-19 подлежат вакцинации.

Отмечается, что Туркменистан - единственное государство на постсоветском пространстве, где официально не было подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом.

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Кроме того, в Таджикистане ввели обязательную вакцинацию граждан старше 18 лет от коронавируса. На конец июня из 9,3 млн населения хотя бы одной дозой вакцины были привиты 207 тыс. человек, помимо вакцинации, граждане Таджикистана обязаны носить маски в транспорте и общественных местах.

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