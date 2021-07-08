В Винницкой области миграционная полиция задержала криминального авторитета. 34-летнего иностранца разыскивал Интерпол за совершение тяжких преступлений. 34-летний злоумышленник провел в тюрьме почти треть жизни - 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в своем Telegram-канале.

Полиция выяснила, что из одного из мест лишения свободы в Винницкой области должен освободиться 34-летний гражданин соседнего государства, который отбывал 10-летнее наказание за причинение тяжких телесных повреждений, причинивших смерть потерпевшего, и злостное неповиновение требованиям администрации учреждения исполнения наказаний.

Также он оказывал существенное влияние на криминогенную ситуацию в регионе.

Правоохранители выяснили, что мужчину разыскивает Интерпол, за совершение тяжких преступлений на родине: изнасилования с угрозой убийства и разбоя, объединенного с насилием грабежа.

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Кроме того, в Киеве поймали криминального авторитета Евгения Анисимова. Мужчина находится в розыске с 2014 года, по обвинению в создании преступной группировки а также хищении бюджетных денег, сдал Анисима его ближайший соратник.

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