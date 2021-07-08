Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде ужесточить наказание за принудительное выселение из жилья в Украине. Раде рекомендуют принять во втором чтении соответствующий законопроект. Об этом сообщает информационное управление аппарата Рады.

Так, незаконное выселение и вселение в жилище в Уголовном кодексе выделили в качестве квалифицированного и особо квалифицированного составов нарушения неприкосновенности жилища.

При подготовке законопроекта ко второму чтению члены комитета учли предложения по уменьшению предела штрафа, а также системно согласовали размеры санкций за нарушение неприкосновенности жилища.

Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять проект закона принять его во втором чтении и в целом.

В редакции закона к первому чтению предусмотрели, что незаконное выселение наказывается штрафом от 10 тысяч до 15 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (170 тысяч - 255 тысяч гривен) или лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Если выселение совершили по предварительному сговору группой лиц или должностное лицо, или с применением насилия/с угрозой его применения, за это грозил штраф от 255 тысяч до 425 тысяч гривен или лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Ранее Кабинет министров Украины поддержал законопроект, согласно которому самовольное проникновение на военные объекты хотят наказывать штрафом в размере до 51 тысячи гривен.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.