Президент Литвы Гитанас Нуседа, который во время пресс-конференции вместе с премьер-министром Испании Педро Санчесом, находился на базе НАТО был вынужден прервать выступление в связи с сигналом воздушной тревоги, прозвучавшим на военном объекте.

Персонал авиабазы внезапно начал суетится, а пилоты прыгали внутрь самолетов. Инцидент произошел в связи с тем. что воздушное пространство Литвы нарушили 2 самолета, которые не обладали четким планом полета.

Отмечается, что в дальнейшем стало известно, что над Балтийским морем был зафиксирован полет российских истребителей. На их перехват отправили воздушную полицию.

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Кроме того, самолет Boeing 737-86X, принадлежащий ВВС Польши, подал сигнал о захвате. Пилот воздушного судна отправил диспетчеру специальный код 7500, что означает "самолет захвачен", в настоящее время самолет пролетает над территорий Польши, недалеко от границы с Чехией.

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