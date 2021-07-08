Ворог застосував на Донбасі прострочені боєприпаси російського виробництва [ Редактировать ]
Незаконні збройні формування на Донбасі застосовують прострочені боєприпаси російського виробництва. Докази військових злочинів українська сторона продемонструвала під час Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ.
Йдеться про обстріл Водяного 1 липня з російської самохідної артилерійської установки "Нона". По селищу випустили 16 снарядів з боку окупованого Заїченка.
У доповіді зазначено, що уламково-фугасні снаряди цього типу зняті з озброєння армії Росії через закінчення терміну придатності. Таких боєприпасів немає на озброєнні ЗСУ.
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