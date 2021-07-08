Таких боєприпасів немає на озброєнні ЗСУ

Незаконні збройні формування на Донбасі застосовують прострочені боєприпаси російського виробництва. Докази військових злочинів українська сторона продемонструвала під час Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ.

Йдеться про обстріл Водяного 1 липня з російської самохідної артилерійської установки "Нона". По селищу випустили 16 снарядів з боку окупованого Заїченка.

У доповіді зазначено, що уламково-фугасні снаряди цього типу зняті з озброєння армії Росії через закінчення терміну придатності. Таких боєприпасів немає на озброєнні ЗСУ.