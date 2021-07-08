Історична перемога з присмаком скандалу. Збірна Англії з футболу вийшла у фінал Євро-2020. Гра з Данією закінчилася з рахунком 2:1. Але останній, переможний, гол англійців викликав лавину критики. Дехто навіть каже: перемога була... краденою. А в УЄФА почали розслідування. Усе - через поведінку вболівальників: бо ті освистали гімн Данії, а ще - світили лазером в обличчя голкіперу данців. При чому робили це під час скандального пенальті.

То що ж з ним не так? І чи справді краденою була перемога англійців?

Воно й не дивно, що англійці шаленіють. Цього моменту вболівальники чекали аж 55 років. З 1966 року чоловічій збірній не вдавалося потрапити до фіналу жодного великого чемпіонату. І нарешті це сталося. Англія перемогла Данію з рахунком 2:1. І в неділю позмагається за звання найкращої команди Європи.

Еймі Крістоферз, вболівальниця англійської збірної:

Я ніколи не сумнівалася, але мені важко повірити, що це сталося, я наче чую крила за плечима, відчуваю, що живу. Він повертається додому!

"Футбол повертається додому", - на кожному кроці співають уболівальники.

Цю пісню 25 років тому записали англійські комедіанти. І відтоді вона залишається головним гаслом фанів. Мовляв, нарешті батьківщина футболу доводить свою першість у цій грі.

Але шалену радість уболівальників поділяють не всі. Футбольні експерти продовжують сперечатися щодо останнього голу англійців. Його вдалося забити завдяки падінню гравця у штрафному майданчику. Рахім Стерлінг начебто був збитий данцем Йоакімом Мехле.

Крейг Берлі, експерт з футболу, колишній гравець ФК "Челсі":

Я вважаю, що це жахливе рішення судді, просто приголомшливе. Оскільки, по-перше, там майже не було контакту з коліном данця, а далі очевидно, що він падав без сторонньої допомоги. Він просто втратив баланс.

Ба більше, за кілька секунд до падіння Стерлінга уважні вболівальники помічають два м'ячі на полі. Зазвичай це привід для зупинення гри. Щоправда, у разі, якщо інший м'яч заважає грі. Та хоч би там що, Данія визнала поразку.

Каспер Г'юлманд, головний тренер збірної Данії:

Ми дуже розчаровані, бо були так близько до фіналу. Тим паче, що наша доля вирішилася за таких умов, коли був іще один м'яч на полі, пенальті, якого не мало б бути. Це болісний шлях виходу з турніру.

Втім, футбольні коментатори усі як один твердять: збірна Англії таки була сильнішою в цьому поєдинку.

Гарет Саутгейт, головний тренер збірної Англії з футболу:

Я вважаю, що в нас були набагато кращі шанси й ми створювали набагато більше гольових моментів. Отже ми заслужили цю перемогу. Але я можу зрозуміти тих, хто каже, що пенальті, можливо, було незаслуженим.

У будь-якому разі, Англія пройшла до фіналу й готується до вирішального матчу Євро-2020. У неділю на лондонському стадіоні Вемблі збірна змагатиметься з Італією. І матч точно буде видовищним.