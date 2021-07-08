На Прикарпатті незаконно приватизували більш як 120 гектарів землі на понад сто мільйонів гривень. Злочинну схему викрило Державне бюро розслідувань.

Організували оборудку колишні та нинішні посадовці обласного Держгеокадастру. Чиновники в змові з керівниками приватних проєктних організацій знаходили підставних осіб.

На них за винагороду реєстрували право власності на землю, хоча багатьма такими ділянками користувались місцеві жителі - і саме вони мали першочергове право на приватизацію.

Слідчі ДБР провели обшуки і в приміщенні Держгеокадастру, і у фіктивних власників. Усім готують повідомлення про підозру. Перевіряють і причетність правоохоронців до "кришування" злочинної схеми.

Ольга Чиканова, речниця Державного бюро розслідувань: