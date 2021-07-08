Чиновники Прикарпаття "погоріли" на незаконній приватизації 120 гектарів землі [ Редактировать ]
На Прикарпатті незаконно приватизували більш як 120 гектарів землі на понад сто мільйонів гривень. Злочинну схему викрило Державне бюро розслідувань.
Організували оборудку колишні та нинішні посадовці обласного Держгеокадастру. Чиновники в змові з керівниками приватних проєктних організацій знаходили підставних осіб.
На них за винагороду реєстрували право власності на землю, хоча багатьма такими ділянками користувались місцеві жителі - і саме вони мали першочергове право на приватизацію.
Слідчі ДБР провели обшуки і в приміщенні Держгеокадастру, і у фіктивних власників. Усім готують повідомлення про підозру. Перевіряють і причетність правоохоронців до "кришування" злочинної схеми.
Ольга Чиканова, речниця Державного бюро розслідувань:
Встановлено, що посадовці Держгеокадастру у змові з керівниками приватних проєктних організацій впродовж 2019 -2021 років приймали незаконні рішення щодо виділення та приватизацію земельних ділянок поруч і населеними пунктами та вздовж річки в Івано-Франківській області, а також земель лісового та природно-заповідного фонду. Операції проводились без жодних погоджень з місцевою владою та суміжними користувачами.
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