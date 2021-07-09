Єлизавета ІІ відвідала місце зйомок культової мильної опери [ Редактировать ]
Єлизавета ІІ відвідала місце зйомок найдовшої в історії британського кінематографу "мильної опери". Серіал "Вулиця Коронацій" цього року відзначає 60-річчя, і нові епізоди досі знімають.
Він розповідає про життя простих мешканців у невеликому містечку. Королеві показали комплекс студій разом із пабом, де частково розгортаються події серіалу.
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