Біля Пісків противник вів вогонь з мінометів [ Редактировать ]
Один український військовий загинув на сході країни, ще одного бійця поранено. минулої доби ворог здійснив 11 обстрілів, знову застосував і важку зброю. Неподалік Кримського, Причепилівки та Пісків гатили із мінометів 120-го калібру.
На багатьох ділянках незаконні збройні формування вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Чотири ворожих атаки зафіксували вже сьогодні. Зокрема, біля Невельського противник вдарив із артилерії.
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