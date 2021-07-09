Чотири ворожих атаки зафіксували вже сьогодні

Один український військовий загинув на сході країни, ще одного бійця поранено. минулої доби ворог здійснив 11 обстрілів, знову застосував і важку зброю. Неподалік Кримського, Причепилівки та Пісків гатили із мінометів 120-го калібру.

На багатьох ділянках незаконні збройні формування вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Чотири ворожих атаки зафіксували вже сьогодні. Зокрема, біля Невельського противник вдарив із артилерії.