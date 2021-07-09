В столице провинции Сычуань - городе Чэнду (Китай) запустили первый в мире подвесной поезд со стеклянным полом. Dayi Air Rail Project работает на возобновляемой энергии и может разгоняться до 80 километров в час - это ровно столько же, сколько у поездов метро.

В салон одновременно могут поместиться 120 пассажиров, пишет "Сегодня".

Поезд весит около 2,5 тонн, что на 0,5 тонны меньше, чем вес традиционных поездов. В качестве источника энергии используются литиевые батареи, которые заряжаются "зеленым" электричеством.

Окна в вагонах и прозрачный пол гарантируют массу впечатлений от путешествия. При этом потолок состава не прозрачный. В целом угол обзора составляет 270 градусов.

В настоящее время у поезда четыре остановки: Дайи, Гуанхуа, Суцзячжэнь и Анрен. Маршрут составляет 11,5 км.

Ожидается, что такой подвесной поезд станет не только еще одним видом общественного транспорта, но и туристической достопримечательностью.

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