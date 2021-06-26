Известная украинская актриса Ольга Сумская высказала свое мнение о поездах "Укрзализныци", которые не оснащены кондиционером. Она записала видеообращение, в котором пожаловалась на плохие условия во время поездки.

Так, на официальной странице в Facebook Сумская опубликовала гневной пост, в котором рассказала, как она более 5 часов ехала в поезде Кременчук-Киев без кондиционера.

Звезда отметила, что из-за жары в купе несколько раз обливала себя водой. В конце поста она предостерегла всех, что перед покупкой билетов необходимо проверять, оснащен ли поезд кондиционером.

"Оказывается есть поезда, где кондиционирования вообще не предусмотрено! Поезд 791 Кременчуг-Киев. Это сущий ад! Днем +40. Вагоны стояли целый день на солнце, представляете, как мы сейчас едем! Как здесь работают бедные проводники? Это сплошной ужас! Как я спасалась? Поливала себя водой несколько раз за ночь. Друзья, будьте внимательны, когда покупаете билет!" - написала в соцсети артистка.

Ранее мы писали о том, что "Укрзализныця" запустила на море 11 новых поездов.

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