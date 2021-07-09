Под Ивано-Франковском троих детей укусили змеи, они в реанимации [ Редактировать ]
В Ивано-Франковской области трое детей госпитализированы из-за укусов змей. Они находятся в реанимации.
Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской ОГА.
Вчера поступило сообщение от дежурного врача Коломыйской детской больницы о том, что в больницу доставили ребенка 2005 рождения с анафилактическим шоком вследствие укуса змеи. Ребенок находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.
Также ребенка 2009 года рождения укусила змея за правую руку. Ее госпитализировали в КНП "ОДКБ". Пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Напомним, во Львовской области началось нашествие змей.
Ранее мы писали о том, что в Полтаве змея набросилась на ребенка посреди улице.
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