Во Львовской области змея укусила ребенка. Мальчика госпитализировали. В среду, 7 июля, спасателям поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Дрогобычской детской больницы поступил мальчик 2012 года рождения (9 лет).

У ребенка диагноз - укус змеи третьего пальца правой руки. Состояние пострадавшего тяжелое.

Напомним, во Львовской области началось нашествие змей.

Ранее мы писали о том, что в Полтаве змея набросилась на ребенка посреди улице.

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