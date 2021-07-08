Под Львовом ребенка укусила змея, он в реанимации [ Редактировать ]
Во Львовской области змея укусила ребенка. Мальчика госпитализировали. В среду, 7 июля, спасателям поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Дрогобычской детской больницы поступил мальчик 2012 года рождения (9 лет).
У ребенка диагноз - укус змеи третьего пальца правой руки. Состояние пострадавшего тяжелое.
Напомним, во Львовской области началось нашествие змей.
Ранее мы писали о том, что в Полтаве змея набросилась на ребенка посреди улице.
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