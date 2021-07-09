Віктор Медведчук залишиться під домашнім арештом [ Редактировать ]
Віктор Медведчук залишиться під домашнім арештом ще два місяці. Печерський райсуд Києва подовжив запобіжний захід народному депутатові до сьомого вересня.
Медведчуку заборонено залишати місце проживання, за винятком необхідності надання медичної допомоги. Рішення суду можуть оскаржити протягом п'яти днів. Нардепа підозрюють у державній зраді, антиукраїнській діяльності та замаху на розкрадання природних ресурсів. У разі доведення провини Медведчуку загрожує до 15 років в'язниці.
Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Решение построено на нарушениях уголовно-процессуального кодекса и в части подачи ходатайства о продолжении мери пресечения в виде домашнего ареста, так как прокуратура, в том числе и генеральный прокурор, могли подать это ходатайство не позднее, чем за 10 дней до окончания домашнего ареста, а этот срок истекал 29 июня, этого сделано не было.
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