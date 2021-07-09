Нардепа підозрюють у державній зраді, антиукраїнській діяльності та замаху на розкрадання природних ресурсів

Віктор Медведчук залишиться під домашнім арештом ще два місяці. Печерський райсуд Києва подовжив запобіжний захід народному депутатові до сьомого вересня.

Медведчуку заборонено залишати місце проживання, за винятком необхідності надання медичної допомоги. Рішення суду можуть оскаржити протягом п'яти днів. Нардепа підозрюють у державній зраді, антиукраїнській діяльності та замаху на розкрадання природних ресурсів. У разі доведення провини Медведчуку загрожує до 15 років в'язниці.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":