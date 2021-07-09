У Білорусі почали "зачистку радикалів" [ Редактировать ]
У Білорусі почали так звану "зачистку радикально налаштованих осіб". Таке заявив заступник начальника слідчого управління КДБ Костянтин Бичек. За його словами, силовики встановили особи підозрілих учасників чатів у Telegram і почали їх затримувати.
Йдеться про спільноти, де нібито проводили цитую: "вербування молоді до нових масових заворушень і навіть актів тероризму".
Увагу влади привернули канали "загони цивільної самооборони Білорусі"і "Лелеки летять". Раніше заблокували портал "наша Нива", до офісу та співробітників прийшли з обшуками.
Режим Лукашенка чинить тиск і на регіональні медіа, кількох журналістів затримали.
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