13 годин судової тяганини - і сьогодні вранці оголосили рішення. Печерський райсуд залишив Віктора Медведчука під цілодобовим домашнім арештом ще на два місяці. Голові політради "Опозиційної платформи - За життя" заборонено залишати місце проживання, за винятком - потреби в лікарні.

Захист, однопартійці та й сам підозрюваний рішення суду називають незаконним.

Дня не вистачило, тож засідання розтягнулося на 13 годин. Обирати запобіжний захід Вікторові Медведчуку Печерський суд продовжив зранку. Щоправда, сьогодні все було дуже швидко. Суддя одразу оголосив рішення: залишити політика під домашнім арештом ще на два місяці - тобто до 7 вересня. Аргументи прокуратури: імовірний вплив на свідків і можлива втеча.

Руслан Іжук, прокурор:

Запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. 17:35 зараз, до 9 вересня 2021 року. Не відлучатися з міста Києва та Київської області з дозволу слідчого. Повідомляти прокурора та слідчого про своє місце проживання та місце роботи.

Сам політик із рішенням суду не згоден. Назвав його упередженим, а закиди прокуратури щодо ризиків - необґрунтованими, оскільки Медведчук співпрацює зі слідством.

Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":

Решение несправедливое, решение не учло доводы защиты, решение построено на нарушениях уголовно-процессуального кодекса и в части подачи ходатайства о продолжении мери пресечения в виде домашнего ареста - однозначно, что было давление, было давление прокуратуры, было давление власти для того, чтобы продлить содержание под домашним арестом. Цель одна - борьба с оппозицией, борьба путем незаконных политических репрессий и незаконного уголовного преследования.

Ірина Венедиктова, генеральний прокурор України:

Коли ми отримали перший домашній арешт, ми вже зрозуміли - це позиція суду, ми її поважаємо. Перший раз пішли в апеляцію, обгрунтували, почули так само аргументацію, тому ми до цього ставимося точно так же, як і ставилися 2 місяці тому. Воно так є. Наше завдання прокуратури і моє завдання як прокурора у цій справі - закінчити досудове розслідування.

Те, що процес політизований, переконані й однопартійці Віктора Медведчука. Сьогодні вони теж прийшли до суду.

Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Этот процесс, это уголовное преследование является ничем иным, как политически мотивированным уголовным преследованием и репрессиями в отношении оппозиционной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Юрій Загородній, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

У сторони обвинувачення за два місяця до 13 травня не з'явилось ніяких нових доказів вини Віктора Володимировича Медведчука. Знову сторона обвинувачення стояла на позиціях - у невстановлений строк, у невстановлений час у невстановленому місці, але зробили якісь протиправні дії. Конкретики абсолютно не було ніякої.

Захист політика планує подати апеляцію. Бо, на думку адвокатів, такий запобіжний захід не дозволяє підзахисному виконувати обов'язки народного депутата.

Віктора Медведчука та його соратника Тараса Козака підозрюють у державній зраді і замаху на розграбування нацресурсів у анексованому Криму.