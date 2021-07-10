Таджикистан всколыхнуло мощное землетрясение [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
На севере Таджикистана произошло землетрясение силой 5,9 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 2:14 по местному времени (5:14 по киевскому). Эпицентр находился в 169 километрах к юго-востоку от города Худжанд - второго по величине города Таджикистана (население - более 180 тыс.). Очаг располагался на глубине 40 км.
В Душанбе ощущались толчки магнитудой 3 балла.
Жертвами землетрясения стали пять человек, заявила начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне страны Умеда Юсуфи. По ее словам, погибшие - жители джамоата (сельской общины) Лангари Шох Таджикабадского района. Еще два человека из джамоата Хиджборак Раштского района пострадали, их госпитализировали.
По предварительной информации, в нескольких селах повреждены жилые дома.
Напомним, что 7 июля в Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,9.
по теме
У міському метро вода сягала людям до пояса - пасажирам довелося вибиратися з підземки вплав
В пятницу, 9 июля, возле побережья индонезийского острова Сулавеси произошло мощное землетрясение.
Некоторые станции превратились буквально в озера
На узбережжі Мексиканської затоки вирує сильний вітер і дощ - негода повалила дерева, затопило вулиці