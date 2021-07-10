На севере Таджикистана произошло землетрясение силой 5,9 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 2:14 по местному времени (5:14 по киевскому). Эпицентр находился в 169 километрах к юго-востоку от города Худжанд - второго по величине города Таджикистана (население - более 180 тыс.). Очаг располагался на глубине 40 км.

В Душанбе ощущались толчки магнитудой 3 балла.

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Жертвами землетрясения стали пять человек, заявила начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне страны Умеда Юсуфи. По ее словам, погибшие - жители джамоата (сельской общины) Лангари Шох Таджикабадского района. Еще два человека из джамоата Хиджборак Раштского района пострадали, их госпитализировали.

По предварительной информации, в нескольких селах повреждены жилые дома.

Напомним, что 7 июля в Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,9.