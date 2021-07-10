Украина выдвинула условие для возобновления переговоров по Донбассу [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Украина не будет участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы, пока в них участвует представительница самопровозглашенной "ДНР" Майя Пирогова. Об этом заявил член украинской делегации Денис Казанский в эфире одного из украинских телеканалов.
Это позиция украинской делегации, которая четко заявила, что Украина не будет вести переговоры, пока есть этот человек (Майя Пирогова - ред.). Ее приводят ради провокаций. Наша позиция очень проста: мы говорим, что переговоры будут продолжаться, когда перестанут ее приводить.
В 2018 году суд в Черновцах заочно приговорил Майю Пирогову к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за "создание террористической группы или террористической организации". Пирогова отвечала за пропаганду в интернете и возглавляла "департамент государственной информационной политики Министерства информации" самопровозглашенной "ДНР".
2 марта боевики отправили ее выступать на заседании Трехсторонней контактной группы. Казанский рассказал о биографии "переговорщицы".
Она (Майа Пирогова - ред.) приговорена по нескольким статьям. Она осуждена первый раз еще задолго до войны в середине 2000-х лет. Там экономические преступления, мошенничество. Она сидела в СИЗО. Затем она еще раз была осуждена после 2014 года фактически за терроризм - это политическая составляющая ее деятельности.
Напомним, что первый президент Украины (1991-1994) и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не будет участвовать в переговорах до конца лета. Причина - проблемы с сердцем и перенесенная недавно операция.
Ранее сообщалось, что 9 июля в зоне проведения ООС на Донбассе один боец ВСУ погиб, еще трое попали в госпиталь с ранениями.
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