Украина в ТКГ призвала Россию ускорить обмен пленными [ Редактировать ]
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе призвала делегацию из России ускорить процесс подготовки к обмену пленными. В частности, из-за конфликта лиц.
Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
"Украина и ОБСЕ призвали Российскую Федерацию к ускорению процесса подготовки к следующему этапу взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом лиц", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что Украина и новоназначенный модератор гуманитарной подгруппы Шарлотта Реландер призвали Россию подготовить к следующему заседанию актуальные списки удерживаемых лиц для ускорения процесса обмена пленными.
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