Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе призвала делегацию из России ускорить процесс подготовки к обмену пленными. В частности, из-за конфликта лиц.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

"Украина и ОБСЕ призвали Российскую Федерацию к ускорению процесса подготовки к следующему этапу взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом лиц", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Украина и новоназначенный модератор гуманитарной подгруппы Шарлотта Реландер призвали Россию подготовить к следующему заседанию актуальные списки удерживаемых лиц для ускорения процесса обмена пленными.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Крымская платформа должна объединить все демократические страны мира.

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