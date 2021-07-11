В "Борисполе" пассажиры вторые сутки не могут улететь в Грузию [ Редактировать ]
Источник: РБК-Украина
В аэропорту "Борисполь" застряли сотни людей, которые вторые сутки не могут вылететь в Грузию рейсом YE215 Киев - Батуми компании YanAir.
Самолет Boeing737 должен был вылететь в Грузию еще в 7:30 в субботу, 10 июля. Но по состоянию на 13.30 воскресенья, 11 июля, пассажиры по прежнему в аэропорту.
"Телефоны компании YanAir сначала молчали, а теперь вообще вне зоны доступа… Ситуация очень накаляется - пассажиры настроены выйти на взлетную полосу и самостоятельно поискать свой самолет. Для успокоения граждан на "переговоры" прислали парней из спецподразделения…", - сообщил "Киев Оперативный".
Рейс был перенесен на 23:00 10 июля, но пассажирам пришлось ночевать в аэропорту.
"По имеющейся информации, рейс YE215, который должен был вылетать в 07:30, по последней информации авиакомпании, должен вылететь в 23:00", - сообщили в пресс-службе.
"Рейс на Грузию снова перенесли. 13,5 часов переноса... Перевозчик идет на рекорд. Также перевозчик почему-то не отдает багаж, потому что никто не знает где он", - пишет KyivOperativ.
Сайт flightradar24 сообщает, что рейс отложен на 16:10 по Киеву (17:10 по Батуми). Такая же информация и на онлайн-табло на сайте аэропорта.
Ранее сообщали, что сотни туристов застряли в аэропорту "Борисполь" на вылет в Турцию.
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