На Гостомельській трасі біля столиці перекинулася маршрутка з пасажирами, яка прямувала з Тетерева до Києва.

За словами очевидців, дорожня пригода трапилася, коли маршрутку намагалися обігнати дві автівки. Минулося без жертв, вісьмох людей з легкими травмами доправили до лікарні, в одного чоловіка - перелом ноги.

Обставини ДТП з'ясовує поліція.