На Гостомельській трасі перекинулася маршрутка з пасажирами [ Редактировать ]
На Гостомельській трасі біля столиці перекинулася маршрутка з пасажирами, яка прямувала з Тетерева до Києва.
За словами очевидців, дорожня пригода трапилася, коли маршрутку намагалися обігнати дві автівки. Минулося без жертв, вісьмох людей з легкими травмами доправили до лікарні, в одного чоловіка - перелом ноги.
Обставини ДТП з'ясовує поліція.
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