В понедельник, 12 июля, В с. Ревное Киевской области произошла жуткая авария - Volkswagen Golf, в салоне которого поместилось 16 человек, перевернулся. В результате погибли ребенок и водитель, сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас".



Отмечается, что 33-летний водитель Volkswagen Golf не справился с управлением и вылетел с дороги, автомобиль перевернулся. Погибли 7-летний мальчик и сам водитель.

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Всего в авто находились 16 человек, 7 из которых - дети от 6 до 16 лет. Дети ехали в багажнике. На их родителей составили админпротоколы за ненадлежащие исполнение родительских обязанностей. Автомобиль забрали на штрафплощадку. Ведется расследование.

Как сообщает dtp.kiev.ua, количество пострадавших из Volkswagen тяжело было считать: некоторые пьяные тела вылезли из автомобиля и собирали рассыпавшиеся вокруг сигареты.

"Взрослые люди были настолько пьяны, что даже не поняли, что произошло. Кто-то сразу убежал с места, кого-то забрали, потом кто-то вылазит из кустов. Считать начали далеко не сразу, несколько людей были в агонии, и их пытались спасти. Было не до подсчетов", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным информационного портала, трое человек остаются в критическом состоянии. В комментариях люди подтвердили, что такая схема перевозок является стандартной для сельской местности.

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