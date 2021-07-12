В китайской провинции Шаньдун были зафиксированы по меньшей мере 10 торнадо, которые принесли за собой масштабные разрушения. Такие стихийные бедствия были зафиксированы впервые за более 10 лет.

Согласно данным метеорологов, 3 вихря имели наиболее разрушительную силу. При этом сообщения о новых торнадо продолжают поступать. В центре города Шэньсиан торнадо нанес катастрофический ущерб. а в городе Гаотан другой сильный смерч вырывал с корнями деревья в лесах, от чего посадки фактически сравнились с землей.

Отмечается, что в результате стихийного бедствия были уничтожены линии электропередач, также несколько семей остались без крыши над головой, а также есть пострадавшие.

Читайте также, мощный торнадо разрушил четыре села в Чехии. Жертвами стали пять человек, около 150 человек получили ранения. Чешская армия была переброшена в зону бедствия. В общей сложности не менее 30 тысяч домов остались без электричества после торнадо.

Кроме того, в пригороде американского Чикаго пронесся торнадо. Стихия повредила свыше ста домов, повалены сотни деревьев и линий электропередач, 35 тысяч американцев остались без света, пострадали как минимум пять человек.

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