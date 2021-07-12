Євросоюз продовжив "кримські санкції" проти Росії [ Редактировать ]
Ще пів року санкцій. Євросоюз затвердив продовження економічних обмежень проти Росії за окупацію Криму. Процедура відбувається щопівроку з 2014.
У Брюсселі наголошують, що не визнають півострів російським і засуджують порушення Москвою міжнародного права.
Окрім того, раніше в Євросоюзі заявляли, що готують проти Росії черговий пакет санкцій, і готові запроваджувати обмеження щоразу, коли в цьому виникатиме необхідність.
по теме
Очільники держав Євросоюзу схвалили продовження економічних обмежень проти РФ, які запровадили 2014, за анексію Криму і дестабілізацію Донбасу
Европейский союз утвердил продление экономических санкций против России. Ограничения применяются за оккупацию Крыма
Він наголосив: попри спроби Москви дестабілізувати ситуацію в регіоні, союзники не змінять позиції щодо свободи судноплавства
Обмежений доступ до європейського капіталу, зупинка виплат від Європейського інвестиційного банку, відмова від білоруських нафтопродуктів та калію тощо
Обмежений доступ до європейського капіталу, зупинка виплат від Європейського інвестиційного банку, відмова від білоруських нафтопродуктів та калію тощо
Асамблея вимагає від РФ звільнити незаконно затриманих кримських татар, припинити застосовувати російське законодавство в Криму зокрема покласти край примусовому призову кримчан до російської армії, а також відновити діяльність Меджлісу