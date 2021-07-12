У Брюсселі наголошують, що не визнають півострів російським

Ще пів року санкцій. Євросоюз затвердив продовження економічних обмежень проти Росії за окупацію Криму. Процедура відбувається щопівроку з 2014.

У Брюсселі наголошують, що не визнають півострів російським і засуджують порушення Москвою міжнародного права.

Окрім того, раніше в Євросоюзі заявляли, що готують проти Росії черговий пакет санкцій, і готові запроваджувати обмеження щоразу, коли в цьому виникатиме необхідність.