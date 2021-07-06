Известный доктор Евгений Комаровский рассказал о том, могут ли сахарозаменители и подсластители нести вред для здоровья. Миф об их опасности он развеял в ролике, опубликованном на YouTube.

По словам Комаровского, появление любого нового подсластителя или сахарозаменителя "ужасно нервирует огромное количество людей, которые занимаются производством, продажей сахара", поскольку уменьшает их доходы. Именно поэтому они финансируют исследования, прямая цель которых - доказать негативное влияние подсластителей на здоровье.

Однако доктор заверил, что сегодня не существует серьезных данных о негативном влиянии подсластителей и сахарозаменителей на здоровье.

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"Я лично озвучиваю вам позицию современной медицинской науки, позицию американского ФДА (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов - ред.), которое констатирует: на сегодня данных об опасности подсластителей практически нет", - подчеркнул Комаровский.

Врач также отметил, что в некоторых случаях заменители сахара могут быть полезны. "Многие люди с помощью подсластителей реально могут контролировать свой вес, уменьшая калорийность того, что они едят", - сказал он.

Комаровский добавил, что благодаря сахарозаменителям люди с диабетом могут есть сладкое. Кроме того, подсластители не могут служить кормом для бактерий, которые живут в полости рта, поэтому никак не способствуют развитию кариеса.

Ранее доктор Комаровский резко ответил противникам COVID-вакцинации.

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