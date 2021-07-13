Экс-холостяк Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова впервые стали родителями. Во вторник, 13 июня, у пары родился долгожданный сын.

Радостную новость счастливая мама ребенка сообщила в Instagram.

Известно, что малыш появился на свет в 9:51 утра. Его вес составил 3,760 килограмма, а рост - 56 сантиметров.

Родители сразу же опубликовали в сети фотографии новорожденного. При этом они не стали закрывать его лицо, как делают многие звезды.

Снимки получились профессиональными, поскольку на роды был приглашен фотограф.

"Яна, спасибо, что была рядом все это время. Ты не только запечатлела эти прекрасные моменты, но и была большой поддержкой", - написала Квиткова.

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