Султан Сулейман из "Великолепного века" в третий раз станет отцом [ Редактировать ]
51-летний турецкий актер Халит Эргенч, сыгравший Султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", совсем скоро в третий раз станет отцом. Счастливые родители ждут появления на свет своей первой девочки, пишет likein.ua.
Так, жена актера - беременная турецкая актриса Бергюзар Корель, которая на 13 лет моложе супруга, показала редкое совместное фото с Халитом, пишет likein.ua.
Бергюзар в леопардовом купальнике похвасталась заметно округлившимся животом, к которому нежно прижался будущий многодетный отец.
"Утренний кофе с Лейлой", - отметила Бергюзар, рассекретив имя и пол будущего ребенка.
К слову, влюбленные счастливы в браке уже более 12 лет и воспитывают двух сыновей: 11-летнего Али и годовалого Хана.
Ранее сообщалось, что бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд впервые стала мамой. Поклонники кинозвезды ломают голову над тем, кто же отец ребенка.
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