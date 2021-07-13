51-летний турецкий актер Халит Эргенч, сыгравший Султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", совсем скоро в третий раз станет отцом. Счастливые родители ждут появления на свет своей первой девочки, пишет likein.ua.

Так, жена актера - беременная турецкая актриса Бергюзар Корель, которая на 13 лет моложе супруга, показала редкое совместное фото с Халитом, пишет likein.ua.

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Бергюзар в леопардовом купальнике похвасталась заметно округлившимся животом, к которому нежно прижался будущий многодетный отец.

"Утренний кофе с Лейлой", - отметила Бергюзар, рассекретив имя и пол будущего ребенка.

К слову, влюбленные счастливы в браке уже более 12 лет и воспитывают двух сыновей: 11-летнего Али и годовалого Хана.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд впервые стала мамой. Поклонники кинозвезды ломают голову над тем, кто же отец ребенка.

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