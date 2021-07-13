У вогні майже 770 тисяч гектарів лісу

Росію охопили лісові пожежі. У вогні майже 770 тисяч гектарів лісу. Палає одразу в кількох регіонах. Найскладніша ситуація в Якутії. Там приблизно 300 осередків займання.

У деяких районах стихійне лихо загрожує населеним пунктам. Зокрема, горять ліси в Челябінській області та в Чукотському автономному окрузі. Загасити полум'я намагаються майже 8 тисяч рятувальників.