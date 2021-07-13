Во вторник, 13 июля, на официальные сайты президента и Службы безопасности Украины злоумышленники совершили DDoS-атаки. Они были нейтрализованы силами киберзащиты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Замглавы Госспецсвязи Виктор Жора сказал:

Применение сервисов киберзащиты Системы защищенного доступа государственных органов власти к сети интернет обеспечило полную доступность информационных ресурсов и их непрерывную работу.

Также отмечается, что в последнее время происходит увеличение количества атак различных видов и киберинцидентов. За полгода заблокировано более 1,1 млн атак различных видов на государственные информационные ресурсы, кроме того – заблокировано более 250 DDoS-атак.

Как сообщали "Подробности", 6 июля в результате хакерской атаки несколько часов не работали сайты Офиса президента, СБУ и МВД.