Сайт СБУ снова атаковали [ Редактировать ]
Во вторник, 13 июля, на официальные сайты президента и Службы безопасности Украины злоумышленники совершили DDoS-атаки. Они были нейтрализованы силами киберзащиты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Замглавы Госспецсвязи Виктор Жора сказал:
Применение сервисов киберзащиты Системы защищенного доступа государственных органов власти к сети интернет обеспечило полную доступность информационных ресурсов и их непрерывную работу.
Также отмечается, что в последнее время происходит увеличение количества атак различных видов и киберинцидентов. За полгода заблокировано более 1,1 млн атак различных видов на государственные информационные ресурсы, кроме того – заблокировано более 250 DDoS-атак.
Как сообщали "Подробности", 6 июля в результате хакерской атаки несколько часов не работали сайты Офиса президента, СБУ и МВД.
по теме
В пятницу, 9 июля, в Министерство е обороны Украины назвали причину неисправности в работе сайта Военно-морских сил Украины
Хакеры получили доступ к личным данным участников учений и секретным документам
Україна, аби побороти маніпуляції, застосовує усі можливі методи: проте, боротьба не з легких, адже, окрім телебачення, чимало міфів поширюють соціальні мережі
Эксперты заявляют, что этот инцидент стоит рассматривать как утечку данных, и он должен быть изучен регулирующими органами
По состоянию на сейчас сайты возобновили свою работу