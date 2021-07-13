Під час параду на День Незалежності українські прикордонники вперше пройдуть Хрещатиком разом зі своїми підопічними. Тренувати собак до свята вже почали в кінологічному центрі на Львівщині.

Як чотирилапих прикордонників навчають тримати стрій - бачила наша Христина Гашенко.

Так на плацу кінологічного навчального центру розпочинаються тренування собак до святкового параду. У військовій "коробці" - 32 прикордонники зі своїми підопічними.

Для собак тут особливий режим. Тренування двічі на день - рано вранці та пізно ввечері. Саме тоді, коли не спекотно.

Під звуки барабанів собак навчають крокувати нога в ногу з кінологами. Чотирилапих дібрали однієї породи - німецькі вівчарки. Під час ходи деякі поводяться неспокійно, а деякі звертають увагу навіть на відеокамеру нашої знімальної групи.

Пів години вишколу, а далі - заслужена перерва.

Ігор Балдажи, інспектор прикордонної служби Донецького прикордонного загону:

Напоїли, минут 15 перерви у нас буде, змочуємо лапи, щоб ніяких поврежденій не трапилось.

А ще обов'язкова винагорода за добре виконане завдання. На плацу прикордонники з різних куточків України. Тож найголовніше в тренуванні - щоб чотирилапі звикли одне до одного.

Олексій Ганзюк, інспектор прикордонної служби Чернівецького прикордонного загону:

Так як ми недавно приїхали у собак іде період соціалізації, це ознайомлення, нова ділянка, вони також мають пристосуватись до неї, інших собак.

Узяти участь у параді до Дня Незалежності зможуть лише ті, хто неабияк відзначився на службі.

Артем Прудніков, інспектор прикордонної служби Подільського прикордонного загону:

Під час огляду засобу собачка спрацювала, просто сіла біля сидіння, і під сидінням знайдено зброю.

До того ж ветеринари подбали про захист тварин на параді, адже собаки проведуть щонайменше 2 години під сонцем.

Юлія Рудиш, начальник ветеринарного лазарету Кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України:

Буде оглядати препаратами, ми забезпечені всім необхідним собаки і військовослужбовці проконсультовані як правильно поводитися при такій температурі.

На Львівщині хвостатих тренуватимуть до кінця липня. Наступний етап вишколу уже в Києві. Там їх привчатимуть до глядачів та гуркоту техніки.